Хотел приходить домой и отдыхать: шеф-повар Ивлев назвал причину развода с первой женой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Шеф-повар Ивлев развелся с первой женой после 23 лет брака из-за отсутствия поддержки

Хотел приходить домой и отдыхать: шеф-повар Ивлев назвал причину развода с первой женой

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Несколько лет назад кулинара и телеведущего не поняли. Ведь его браку было 23 года. Спустя время он все же решил объясниться перед публикой.

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, из-за чего распался его брак с первой женой Марией. Вместе они прожили 23 года, в семье появилось двое детей. А в 2020-м году знаменитость завел новые отношения с Валерией Куденковой, которую впоследствии стали называть разлучницей. Но, по словам Ивлева, разрыв с первой супругой никак не связан с новыми отношениями.

«Моя жена лет пять перед нашим расставанием не поддерживала меня в том, чем я занимался. Поддержка, тыл — это немаловажно. Ты хочешь приходить домой и отдыхать морально и физически, а не слышать какую-то зубриловку или чинить кран», — объяснил Ивлев в интервью изданию Teleprogramma.pro.

При этом финансовые возможности семьи позволяли доверить это дело квалифицированному специалисту. Но, по мнению Ивлева, жена такого отношения к бытовым моментам не понимала и продолжала давить на него. Все это копилось годами и в 2020-м спровоцировало уход из семьи. Новую избранницу он случайно повстречал на рынке. Валерия выбирала черешню, а кулинар, увидев привлекательную девушку, решился подойти к ней. Чувства вспыхнули моментально. В 2021 году пара поженилась, а через год в семье родилась дочка Ника.

«То, что я развелся, снова женился — это обычная человеческая жизнь. Ну, люди разводятся, люди женятся. Да, это новый виток, скажем так. Появление еще одного ребенка не то что бы молодит, оно заряжает. Но я как работал и творил, так же работаю и творю», — подытожил Ивлев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего развелась звезда «Полицейского с Рублевки» Анна Котова.

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