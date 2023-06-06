Ему было совсем не просто: как сценарист Голованов провел последние дни жизни

Автор лучших мультфильмов неожиданно скончался во сне. Что с ним происходило в последние дни до смерти?

Последние годы жизни сценариста «Незнайки на Луне» Владимира Голованова прошли в атмосфере спокойствия: он тяжело ходил, но по-прежнему принимал гостей. Об этом 5-tv.ru сообщил шеф-редактор авторских проектов киностудии Союзмультфильм Сергей Капков.

«В последние годы не так активно работал, чувствовал себя неважно, трудно ходил, был довольно слаб. При этом оставался с очень ясным умом и принимал гостей у себя дома и на даче, писал по электронной почте письма, отзывался на новые фильмы и книги», — поделился он.

Шеф-редактор добавил, что Голованов был не просто драматургом, но и настоящим деятелем анимации. В последние дни жизни Капков навещал его на даче и всегда видел того улыбающимся.

«Кем он был лично для меня? Он взял меня за руку и привел в мультипликацию, поэтому я очень благодарен ему», — подчеркнул Капков.

Голованов умер во сне 5 июня в возрасте 83 лет, причина смерти не уточняется. Он был автором сценариев для игрового кино и мультфильмов, среди которых — «Незнайка на Луне», «Ночь перед Рождеством», «Иван-Царевич и Серый волк».

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны дата и место прощания с Владимиром Головановым.