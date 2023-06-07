Билет в одну сторону: что известно о пилотах-диверсантах с Украины

Киев, как выяснилось, всерьез планировал применить в России «грязную бомбу».

В ФСБ раскрыли подробности задержания украинских летчиков, причастных к крупным диверсиям на территории России. Одного из них взяли в мае в Тульской области при попытке доставить взрывчатку.

Другой в апреле сбросил бомбу на топливное хранилище в Брянской области. Во время допросов выяснилось немало шокирующих деталей, пожалуй, самая страшная из которых — Киев всерьез планировал применить в России «грязную бомбу». Корреспондент «Известий» Олег Барышев ознакомился с показаниями.

Тихий легкомоторный самолет шел на сверхмалой высоте, камуфляж идеально сливается с местностью — все спланировано так, чтобы незаметно для людей и радаров доставить смертельный груз вглубь страны — три килограмма взрывчатки, пистолет с боекомплектом и два дрона. Пилота задержали сразу после посадки.

У пилота с Украины были все основания полагать, что это блестящая операция спецслужб. Минуя воздушную границу России, он долетел до Тулы.

Там с небес на землю его спустили сотрудники ФСБ — и только тогда Дмитрий Шиманский понял — с оценкой работы спецслужб не ошибся, правда не той, что его вербовала. Оперативники следили за бортом практически с момента взлета.

«Легкомоторные самолеты могут быть опасны тем, что они похоже на гражданские самолеты. Могут лететь на сверхмалых высотах и при этом нести приличную нагрузку. Тем самым боевой ущерб может быть довольно серьезным. А возможности систем противовоздушной обороны по выявлению и уничтожению этих самолетов весьма осложнены», — пояснил военный эксперт Константин Сивков.

И это не первая вылазка Шиманского — в России он объявлен в розыск. Задания Главного управления разведки Украины он начала выполнять еще задолго до начала СВО — на его счету десятки тяжких преступлений в разных регионах страны.

В прошлом году по приказу начальника ГУР Кирилла Буданова было создано отдельное управление, главной задачей которого была продумывание и совершение терактов в России. Они же набрали штат пилотов легкомоторной авиации.

Часть, где базируются эти самолеты, украинские разведчики называют «легионом». Всего с их летного поля было пять боевых вылетов.

Прямо сейчас там продолжают специальную подготовку пилотов. Их учат сбрасывать бомбы на важные объекты инфраструктуры или доставлять оружие, взрывчатку диверсантам на земле, которые, среди прочего, планировали подорвать самолеты дальней авиации на аэродроме в Иваново. И, если верить показаниям Шиманского, в ГУР всерьез обсуждали применение грязной бомбы.

«Это, по сути, не оружие войны, а оружие геноцида. Это террористы, которые не считаются с жизнями людей. Идет заражение окружающей среды и воды, и воздуха, и инфраструктуры, и идет облучение людей и животных», — добавил военный эксперт Павел Рыжевский.

В Брянской области два легкомоторных самолета сбросили бомбы на комбинат «Слава», но промахнулись. После один из бортов совершил вынужденную посадку, пилота тут же задержали — Александр Морозов обвиняется в терроризме.

Идеологическая накачка, обещание больших зарплат и быстрого обмена в случае плена. Только в беседе с сотрудниками ФСБ Морозову и Шиманскому пришло осознание, что все это время министерство обороны Украины готовило им полет в одну сторону.