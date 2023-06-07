Белковая диета: певица Тейлор Свифт случайно съела жука во время концерта
Забавный инцидент произошёл на выступлении в Чикаго.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Casey Flanigan; 5-tv.ru
Сверхпопулярная на Западе певица Тейлор Свифт теперь имеет много общего с Оззи Озборном. Речь не про роскошную шевелюру, а про вкусовые предпочтения на сцене.
Король тяжелого рока любил отгрызать головы воронам и летучим мышам на своих выступлениях, а обладательница 12 статуэток Грэмми случайно проглотила жука в Чикаго.
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