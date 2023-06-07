В Приморье под грузовиком обрушился автомобильный мост

В Лазовском муниципальном округе Приморья обрушился автомобильный мост. Случилось ЧП после проезда грузовика, масса которого превысила допустимую норму на девять тонн. О происшествии рассказал региональный Минтранс.

«Грузовик застрял в образовавшемся отверстии. Ночью дорожники в оперативном порядке сделали временный объезд, движение транспорта не нарушено», — сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры края, грузовик перевозил 15 тонн скального грунта. Сам же вес транспортного средства составлял 14 тонн. Хотя на данном участке дороге максимальная разрешенная к движению масса транспорта и груза составляет до 20 тонн. В связи со случившимся надзорное ведомство организовало проверку, а подрядчик занимается аварийно-восстановительными работами. На место выехал прокурор Лазовского района.

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