В Воронеже из-за ливня рухнула подпорная стена у исторического Каменного моста

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 175 0

На улицах города из-за непогоды образовались пробки, в некоторых местах движение заблокировано.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погода

В Воронеже из-за мощного ливня затопило несколько улиц и обрушилась подпорная стена возле исторического Каменного моста. Видео последствий разбушевавшейся непогоды появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видны автомобили, с трудом передвигающиеся по затопленным дорогам и обломки подпорной стены, которая обрушилась прямо на проезжую часть возле Каменного моста — памятника архитектуры XIX века, одной из главных туристических достопримечательностей Воронежа.

Сообщается также, что из-за мощного ливня на улицах города образовались длинные пробки, в некоторых местах движение вовсе заблокировано.

В первый же день лета ливни и шквалистый ветер обрушились на южные регионы России — затопило несколько районов Ставрополья, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Прогнозы синоптиков неутешительны — дожди будут идти еще несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Осетии из-за ливней обрушился мост между селами, в воде оказались почти 60 метров конструкции.

В Воронеже из-за ливня рухнула подпорная стена у исторического Каменного моста

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

Тема:
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