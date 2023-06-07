Маленький мальчик погиб при пожаре в московской квартире

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 894 0

Возгорание ликвидировано, на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Фото, видео: Telegram / moscowproc; 5-tv.ru

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В квартире на юго-востоке Москвы в результате пожара погиб десятилетний ребенок. Помимо этого есть пострадавшие, также несовершеннолетние. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры последствий ЧП.

Пожар произошел на шестом этаже дома на Ленинском проспекте. Столичная прокуратура уже начала проверку и выяснение всех обстоятельств случившегося.

Судя по обгоревшему балкону, возгорание внутри было сильное. Кроме того, для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

К слову это не первое подобное происшествие в столице за последние дни. Так, на днях двое мальчиков, решив «развлечься», нанюхались топлива, после чего один из них облил другого горючим и поджег. В результате мальчика с многочисленными ожогами увезли в больницу. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после поджога подростка в Москве.

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