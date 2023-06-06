Лежал, не двигаясь: кадры первых минут после поджога подростка в Москве (18+)

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 115 0

Опубликовано видео с места поджога мальчика в одном из дворов Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Мальчик госпитализирован в критическом состоянии. Он получил ожоги более 80% тела.

В Южном Бутове подросток получил ожоги 80% тела в результате поджога. На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, мальчик лежит во дворе в шоковом состоянии.

На его теле практически нет одежды и видны темные пятна от огня. Подоспевшие на помощь люди отпаивали пострадавшего водой.

Как стало известно 5-tv.ru, все началось с невинного баловства на детской площадке. Группа подростков после компьютерного клуба зашла на заправку, чтобы купить бензин.

С тремя литрами горючей жидкости юноши пришли во двор для дальнейших «развлечений». Подростки нанюхались топлива, после чего некоторые ушли домой, а двое остались.

Пострадавший вместе с товарищем продолжили вдыхать бензин, после чего тот облил его и поджег. Злоумышленника задержали и опросили, а пострадавшего мальчика увезли на скорой.

Сотрудники СК опрашивают свидетелей и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В причинах инцидента также будет разбираться прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как трехлетний ребенок заживо сгорел вместе с сеном под Екатеринбургом.

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