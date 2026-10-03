СК расследует смерть женщины и младенца в аэропорту Шереметьево

Уголовное дело возбудили в Химках после обнаружения тел женщины и новорожденного ребенка в терминале аэропорта Шереметьево. Об этом 3 октября сообщили в региональном Главном следственном управлении СК России.

«В Химках возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка и женщины в терминале аэропорта», — говорится в сообщении ведомства.

На месте провели осмотр, свидетелей допросили. Установить обстоятельства смерти матери и младенца предстоит в рамках расследования, в том числе с помощью назначенных судебных экспертиз.

Ранее источник «Известий» рассказал, что 2 октября у пассажирки после прилета начались схватки. Женщина родила в туалете в зоне прилета терминала C. По предварительным сведениям собеседника издания, она перекрыла ребенку дыхание туалетной бумагой.

Источник также сообщил, что пассажирка прибыла из Антальи. После родов она оставалась сидеть на полу кабинки.

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