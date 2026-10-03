Родившая в Шереметьево пассажирка прилетела из Антальи и умерла в больнице

Пассажирка, родившая ребенка в туалете аэропорта Шереметьево, прибыла в Москву из турецкой Антальи. Впоследствии ее госпитализировали с обильным маточным кровотечением, однако спасти не удалось. Об этом 3 октября сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, женщине было 30 лет. После родов она сидела на полу кабинки, упираясь ногами в дверь. Очевидцы пытались выяснить ее состояние и предложить помощь, но пассажирка отказывалась.

Позднее на место вызвали медиков. Роженицу доставили в больницу, где она скончалась.

Происшествие случилось 2 октября в зоне прилета терминала C. По данным источника, после прибытия у пассажирки начались схватки, и она зашла в туалет, где родила. Согласно предварительной информации собеседника издания, женщина перекрыла новорожденному дыхание туалетной бумагой. Ребенок погиб.

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