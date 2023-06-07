Кубанские Робинзоны: два поселка отрезало от внешнего мира из-за размытой дороги

Сейчас добраться до населенных пунктов невозможно, объездных путей просто нет.

Два поселка на Кубани оказались отрезаны от внешнего мира. Единственную дорогу, которая к ним ведет, размыло из-за сильнейших дождей.

Сейчас добраться до населенных пунктов невозможно, объездных путей просто нет. Для восстановления проезжей части на место отправлена спецтехника МЧС.

Заливает сейчас и Старополье. По улицам хуторов текут бурлящие реки, местным жителям впору покупать лодки. Если так будет лить и дальше, вода затопит и дома, и участки.