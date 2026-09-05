Пожарный автомобиль с дистанционным управлением представили в Казани

На международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани впервые продемонстрировали пожарную автоцистерну с возможностью управления подачей воды на расстоянии. Разработка создана по инициативе производителя совместно с Академией государственной противопожарной службы МЧС России и практически полностью состоит из отечественных деталей: доля российских компонентов достигает 99,9%.

«Прежде всего — это наша инициативная разработка. Имея длительные деловые отношения с Академией государственной противопожарной службы МЧС РФ, мы совместно спроектировали данный образец техники и начали его производство. Это максимально импортозамещенное изделие с точки зрения шасси. 99,9% — это российское производство», — рассказал ТАСС представитель предприятия-изготовителя.

Модель «Компас 12» собрана на шасси «Камаз Компас» и предназначена для работы в городской среде. Ключевое новшество — пульт, позволяющий управлять подачей воды с дистанции до 100 метров. По замыслу создателей, это особенно актуально в условиях, когда пожарные машины становятся целью для украинских дронов: спасатели могут находиться вне зоны поражения, даже если техника будет повреждена.

«На сегодняшний день какая тактика у наших врагов? Машина приехала, начинают работать, и они бьют [по автомобилю] вместе с личным составом. Сейчас приехала, он отошел, даже если машина будет повреждена, личный состав не пострадает», — пояснил разработчик.

Машина уже прошла испытания в московской пожарно-спасательной части, за полгода она совершила 300 боевых выездов. В ближайшее время автоцистерна будет официально принята на вооружение.

XVI Международный салон «Комплексная безопасность» проходит в Казани. На площадке «Казань-Экспо» представлены 84 образца техники и оборудования МЧС, а также экспозиции 230 организаций. Глава МЧС России Александр Куренков и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрели выставку и открыли под Казанью крупнейший в стране учебно-тренировочный центр для спасателей.

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