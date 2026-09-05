Хабаровск станет базой для учителей китайского языка

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 15 0

Проект направлен на подготовку новых педагогов, которые будут работать на Дальнем Востоке.

Учителей китайского будут готовить в Хабаровске

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Хабаровск предложили сделать центром китайского образования

На Дальнем Востоке может появиться региональный центр профессионального образования для подготовки преподавателей китайского языка. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности генерального консула КНР в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь на Втором российско-китайском форуме.

По его словам, новый центр предлагается создать на базе возможностей Хабаровского края как одного из важных регионов по изучению китайского языка на Дальнем Востоке России.

«Предлагается создать региональный центр профессионального образования по подготовке преподавателей китайского языка, опираясь на преимущества Хабаровского края как важной базы преподавания китайского языка на Дальнем Востоке России», — заявил Чэнь Юнцзюнь в ходе сессии.

Он отметил, что такая площадка позволит сформировать коллектив специалистов, которые будут хорошо знать особенности местной культуры и учитывать потребности региона.

Рост интереса к китайскому языку увеличивает спрос на квалифицированных преподавателей. Речь идет не только о школьном образовании, но и о подготовке специалистов для вузов, молодежных обменов и совместных проектов России и Китая. В рамках форума отдельно обсуждаются вопросы образования, межвузовского сотрудничества и подготовки кадров будущего.

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