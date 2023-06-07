Жители ополчились: как в Петербурге борются с рекламными фургонами

Есть ли законные механизмы от них избавиться?

Занимают места, мешают проезду транспорта и движению пешеходов. Жители Петербурга ополчились на фургоны с рекламными баннерами, которые заполонили городские парковки.

Месяцами такие грузовики стоят на одном месте без движения, раздражая жителей назойливыми надписями. Есть ли законные механизмы от них избавиться? Все выяснила корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.