Жители ополчились: как в Петербурге борются с рекламными фургонами

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Жители Санкт-Петербурга выступили против рекламных фургонов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Есть ли законные механизмы от них избавиться?

Занимают места, мешают проезду транспорта и движению пешеходов. Жители Петербурга ополчились на фургоны с рекламными баннерами, которые заполонили городские парковки.

Месяцами такие грузовики стоят на одном месте без движения, раздражая жителей назойливыми надписями. Есть ли законные механизмы от них избавиться? Все выяснила корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

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