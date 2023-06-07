Эксперты заявили о возрождении российского авторынка

Российский авторынок постепенно восстанавливается. По сравнению с маем прошлого года, количество проданных машин увеличилось почти в три раза. Такие цифры приводят эксперты, опрошенные «Известиями».

Правда, во многом это объясняется провальными показателями прошлого года. Из новых тенденций — выделяют изменение самой структуры рынка. Вслед за уходом западных брендов значительно активизировались китайские производители. Суммарно их доля приближается уже к 40 процентам.

Доля крупнейшего отечественного автозавода ВАЗ — еще около трети рынка. Прогнозируется дальнейший рост и спроса, и продаж. К концу года в стране может быть реализовано до миллиона новых автомобилей. Отечественные банки тем временем сообщают о существенном росте портфеля автокредитов.