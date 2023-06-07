«Надежды оправдаются»: автоэксперт Хайцеэр о падении цен на китайские авто

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 39 0

Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал, когда снизятся цены на китайские авто

«Надежды оправдаются»: автоэксперт Хайцеэр о падении цен на китайские авто

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Уменьшение затрат на доставку машин может снизить их стоимость на российском рынке.

Китайские автомобили в России могут значительно упасть в цене из-за ряда факторов. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам автоэксперта, сейчас на российском авторынке наблюдается избыток машин из КНР различных брендов и моделей, но россияне пока не торопятся их приобретать. 

«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — цитирует радио Sputnik специалиста.

Хайцеэр предполагает, что конкуренция между китайскими производителями может принести хорошие результаты и позволит скорректировать цены на рынке.

Однако, чтобы стоимость изменились на 5-10 процентов, необходимо, чтобы прошло как минимум полгода или год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилистов в России становится меньше.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

8:41
«Желудок горел»: отравившаяся сидром рассказала о сильных болях
8:30
Белковая диета: певица Тейлор Свифт случайно съела жука во время концерта
8:26
Видео: пассажир такси погиб в результате ДТП с автовышкой в Петербурге
8:17
Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины
8:07
«Роскошное тело»: 58-летняя Безрукова покорила поклонников пляжным образом
7:59
«Надежды оправдаются»: автоэксперт Хайцеэр о падении цен на китайские авто

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Все может измениться»: политолог оценил шансы кандидатов на пост президента США
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео