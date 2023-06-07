Делали фото на память: в США подросток устроил стрельбу на выпускном вечере

Полиция считает, что он мог знать по крайней мере одну из жертв.

В американской Вирджинии выпускной вечер обернулся трагедией. В столице штата молодой человек открыл огонь прямо перед театром, где проходила церемония вручения дипломов ученикам старшей школы.

Выпускники едва успели выйти на улицу, чтобы сделать фото на память, как услышали выстрелы. По словам очевидцев, раздались до 30 громких хлопков — люди в панике бросились врассыпную.

По последним данным, два человека погибли и еще 13 получили ранения. Сейчас территория оцеплена, никого наружу не выпускают.

Сообщается, что подозреваемый 19-летний подросток задержан. Полиция считает, что он мог знать по крайней мере одну из жертв. Местные власти закрыли все школы города и отменили выпускные.