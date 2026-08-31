Хранили в сейфе: появились новые кадры теракта 11 сентября 2001 года

Эфирная новость 66 0

Ранее эту запись никто не видел.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Появились новые кадры теракта 11 сентября спустя 25 лет после трагедии

Появились новые кадры теракта 11 сентября. Они не то что не публиковались раньше — их вообще никто никогда не видел.

Эти снимки опубликовала The New York Times. Четверть века назад их сделала местная жительница с пожарной лестницы своей квартиры. Она рассказала, что проснулась от страшного грохота, как будто грузовик врезался в дом. На автомате схватив камеру, она то и дело переключалась с горящих башен Всемирного торгового центра на прохожих на улице. И все эти годы женщина хранила запись в сейфе, не решаясь ее посмотреть.

Все видео длится семь минут. Оно войдет в документальный фильм, который готовят к 25-й годовщине одной из самых страшных трагедий в истории США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский военный судья принял решение исключить из дела показания Халида Шейха Мухаммеда, обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующую информацию опубликовало издание The Boston Globe.

Речь идет о признании, которое подозреваемый дал сотрудникам ФБР в 2007 году на базе Гуантанамо. Судья постановил, что эти сведения были получены недобровольно, в том числе в результате жестких допросов и психологического давления, а также с нарушением права обвиняемого на молчание и помощь адвоката. В связи с этим данные показания не могут быть использованы в ходе разбирательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Ноготочки на удачу: лунный гороскоп маникюра на сентябрь 2026 для знаков...

Последние новости

19:00
«Не плачь!» — Почему первоклассник не хочет оставаться в школе без родителей
18:52
Сын Петросяна не пойдет в первый класс
18:34
«Это болезненное решение»: Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:22
Домой не вернется? Зачем экс-министр обороны Украины Федоров колесит по миру
18:00
«Потом поговорим»: почему ребенок приходит раздраженным со школы
17:58
Задел на весну: чем подкормить грядки осенью для богатого урожая

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
Спалил? Отказ целоваться на концерте Басты вызвал скандал в сети
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео