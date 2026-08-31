Хранили в сейфе: появились новые кадры теракта 11 сентября 2001 года

Появились новые кадры теракта 11 сентября спустя 25 лет после трагедии

Появились новые кадры теракта 11 сентября. Они не то что не публиковались раньше — их вообще никто никогда не видел.

Эти снимки опубликовала The New York Times. Четверть века назад их сделала местная жительница с пожарной лестницы своей квартиры. Она рассказала, что проснулась от страшного грохота, как будто грузовик врезался в дом. На автомате схватив камеру, она то и дело переключалась с горящих башен Всемирного торгового центра на прохожих на улице. И все эти годы женщина хранила запись в сейфе, не решаясь ее посмотреть.

Все видео длится семь минут. Оно войдет в документальный фильм, который готовят к 25-й годовщине одной из самых страшных трагедий в истории США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский военный судья принял решение исключить из дела показания Халида Шейха Мухаммеда, обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующую информацию опубликовало издание The Boston Globe.

Речь идет о признании, которое подозреваемый дал сотрудникам ФБР в 2007 году на базе Гуантанамо. Судья постановил, что эти сведения были получены недобровольно, в том числе в результате жестких допросов и психологического давления, а также с нарушением права обвиняемого на молчание и помощь адвоката. В связи с этим данные показания не могут быть использованы в ходе разбирательства.

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