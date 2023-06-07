Неизвестный пытался похитить малышку с детской площадки в Краснодаре

Подозрительный незнакомец оказывал знаки внимания четырехлетней девочке и усадил ее к себе на колени.

Неизвестный мужчина пытался похитить четырехлетнюю девочку с детской площадки в Краснодаре. Снятое очевидцами видео инцидента появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как мужчина подходит к скамейке возле дома с ребенком на руках, садится и удерживает девочку у себя на коленях.

Как позднее рассказала мама малышки, она гуляла с дочерью и сыном во дворе дома, когда на детской площадке появился незнакомый мужчина. Он завязал с женщиной разговор, назвал ее дочь красавицей и предложил подарить ей сундучок, сделанный своими руками. При этом незнакомец обмолвился, что у него самого якобы четверо детей.

Когда мать отлучилась домой, чтобы переодеться, мужчина начал проявлять более пристальный интерес к девочке, взял ее на руки и усадил к себе на колени. В этот момент подозрительного незнакомца заметили соседи. Их внимание спугнуло мужчину, он оставил девочку и убежал. Сейчас полиция проводит проверку случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над десятилетней девочкой в подъезде дома.