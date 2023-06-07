Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косове

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В Косове завершилось развертывание дополнительных силы НАТО в виде турецкого спецназа

Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косове

Фото: Depo Photos / ТАСС

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После обострения конфликта на Балканах НАТО усиливает свое присутствие за счет турецких военнослужащих.

Турция завершила развертывание батальона спецназа в Косове по запросу НАТО. Об этом сообщает Минобороны республики.

Известно, что после обострения конфликта на Балканах НАТО усиливает свое присутствие за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, которые разместились на военной базе Султан Мурад.

Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косово и Метохии, но получили отпор от местного населения.

Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. Позднее по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО.

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