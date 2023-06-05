В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Между тем дополнительные силы Альянса приведены в режим повышенной готовности.

В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Альянса.

«Дополнительные силы НАТО приведены в повышенную готовность и будут развернуты, если потребуется», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 4 июня, стало известно, что после обострения конфликта на Балканах по просьбе командующих Альянсом для Косово были переданы силы батальона 65-й механизированной пехотной бригады Турции.

Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косово и Метохии, но получили отпор от местного населения.

Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. Позднее по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отношение Кремля к обостренной ситуации в Косово.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
4 июн
Новый кризис на Балканах: кто за ним стоит и как будут развиваться события
1 июн
Обострение ситуации в Косово: последние события
31 мая
Протесты не утихают: что происходит в Косово на фоне новой эскалации
30 мая
Не сдаваться: как Косово пытается столкнуть Сербию и НАТО
30 мая
Гибридная война: как связаны ситуация в Косове и «майданный» переворот в Белграде
30 мая
Вучич пообещал работать над сохранением мира и стабильности в регионе
30 мая
Мешок с проблемами: начнется ли масштабная война между Косово и Сербией
30 мая
Новое обострение ситуации в Косово. Главное
29 мая
Козни Вашингтона: как связаны протесты в Белграде и беспорядки в Косово
29 мая
Стрельба и крики: силы НАТО атаковали протестующих сербов в Косово
+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

18:12
«Невзрачная погода»: жара вновь обойдет Москву стороной
17:56
Накануне трагедии: потерявшая мужа Диана Гурцкая довела публику до слез
17:47
В Москве подросток после игры с огнем получил 80% ожогов тела
17:45
По приказу Пентагона: в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров Трампа
17:44
Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16
17:29
В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
«Скотина, кто это написал!» — Тарасова ответила на слухи о своей госпитализации
«Это не концерт Зыкиной»: Соседов объяснил конфуз Бузовой с «трусами наизнанку»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео