В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО
Между тем дополнительные силы Альянса приведены в режим повышенной готовности.
Фото: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan
В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Альянса.
«Дополнительные силы НАТО приведены в повышенную готовность и будут развернуты, если потребуется», — говорится в сообщении.
Днем ранее, 4 июня, стало известно, что после обострения конфликта на Балканах по просьбе командующих Альянсом для Косово были переданы силы батальона 65-й механизированной пехотной бригады Турции.
Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косово и Метохии, но получили отпор от местного населения.
Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. Позднее по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отношение Кремля к обостренной ситуации в Косово.
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