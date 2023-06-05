В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Альянса.

«Дополнительные силы НАТО приведены в повышенную готовность и будут развернуты, если потребуется», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 4 июня, стало известно, что после обострения конфликта на Балканах по просьбе командующих Альянсом для Косово были переданы силы батальона 65-й механизированной пехотной бригады Турции.

Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косово и Метохии, но получили отпор от местного населения.

Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. Позднее по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отношение Кремля к обостренной ситуации в Косово.