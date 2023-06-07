Шойгу проинспектировал выполнение госзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 46 0

Министр оценил темпы и размеры производства, посетив цеха.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Гендиректор предприятия рассказал министру о программах расширения мощностей по производству современных комплексов ПВО. На что Шойгу ответил, что необходимо сокращать сроки ввода новых производственных мощностей.

«Я езжу по предприятиям смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и тут же идет наладка следующего», — отметил министр.

Между тем корпорация в 2023 году существенно увеличила производство, предприятие сдает продукцию с опережением графика.

«Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 „Фаворит“, С-400 „Триумф“, С-350 „Витязь“ показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вооруженных силах (ВС) РФ в 2023 году будут сформированы общевойсковая и воздушная армии, два военных округа и новые подразделения.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

13:28
Российских и белорусских спортсменов допустили до соревнований по гребле
13:17
Не говорите «да»: ТОП-5 способов защиты от телефонных мошенников
13:15
У детей есть график: Ханна о воспитании дочек
13:13
В подтопленной Херсонской области начинают проведение противоэпидемических мер
13:09
«Какие ко мне претензии?» — Понасенков* раскрыл правду о драке с незнакомцем на Арбате
13:08
Супруг Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж
Ковер или плед: киноляп в фильме «Москва слезам не верит» не дает покоя россиянам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео