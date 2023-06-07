Шойгу проинспектировал выполнение госзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Гендиректор предприятия рассказал министру о программах расширения мощностей по производству современных комплексов ПВО. На что Шойгу ответил, что необходимо сокращать сроки ввода новых производственных мощностей.

«Я езжу по предприятиям смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и тут же идет наладка следующего», — отметил министр.

Между тем корпорация в 2023 году существенно увеличила производство, предприятие сдает продукцию с опережением графика.

«Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 „Фаворит“, С-400 „Триумф“, С-350 „Витязь“ показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вооруженных силах (ВС) РФ в 2023 году будут сформированы общевойсковая и воздушная армии, два военных округа и новые подразделения.