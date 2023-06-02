В Вооруженных силах РФ сформируют еще два военных округа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Какие еще ждут изменения российскую армию?

В Вооруженных силах РФ сформируют еще два военных округа

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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В Вооруженных силах (ВС) РФ в 2023 году будут сформированы общевойсковая и воздушная армии, два военных округа и новые подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — отметил он. Его слова приводятся в материале журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

По словам военного, эту задачу необходимо выполнить в сжатые сроки.

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности российской армии в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. В декабре того же года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих в ВС страны до 1,5 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как армия России применяет FPV-дроны в зоне спецоперации.

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