В Вооруженных силах РФ сформируют еще два военных округа

В Вооруженных силах (ВС) РФ в 2023 году будут сформированы общевойсковая и воздушная армии, два военных округа и новые подразделения. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — отметил он. Его слова приводятся в материале журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

По словам военного, эту задачу необходимо выполнить в сжатые сроки.

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности российской армии в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 военнослужащих. В декабре того же года глава Минобороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих в ВС страны до 1,5 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как армия России применяет FPV-дроны в зоне спецоперации.