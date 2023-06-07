Оказалось, что на встречу приедет сам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Заседание комиссии НАТО — Украина пройдет уже 8 июня. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг в личном блоге.

По его словам, в заседании примет участие министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО — Украина, на котором я буду председательствовать завтра», — написал Столтенберг.

Более того, генсек даже успел переговорить с Кулебой о разрушениях на Каховской ГЭС и том, какая это экологическая катастрофа для Украины.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Песков заявил о желании Киева вступить в Альянс.