«В НАТО музыку заказывает Вашингтон»: Песков о желании Киева вступить в Альянс

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 24 0

В Кремле прокомментировали просьбы Зеленского о вступлении в НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im; 5-tv.ru

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По мнению представителя Кремля, специальная военная операция будет продолжаться в любом случае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новые просьбы главы Украины Владимира Зеленского на вступление в НАТО. По его словам, подобные заявления говорят о неготовности и нежелании киевского режима решать проблемы за столом переговоров. Об этом он рассказал журналистам на брифинге.

«Россия будет добиваться выполнения своих задач и своей безопасности. Это исключает расширение Альянса и его непосредственное приближение к нашим границам. Это один из главных раздражителей и проблема на долгие годы. Многие страны Европы отдают себе в этом отчет. Но в НАТО музыку заказывает и оплачивает Вашингтон. Европа — лишь послушный инструмент в этом вопросе», — заявил Песков.

Также он заключил, что специальная военная операция продолжается.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ начали применять тактику НАТО на запорожском направлении.

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