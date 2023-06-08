«Несмотря на препоны Запада»: Лавров заявил о продолжении экспорта перед Африкой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Лавров: Россия продолжит выполнять свои экспортные обязательства перед Африкой

«Несмотря на препоны Запада»: Лавров заявил о продолжении экспорта перед Африкой

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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РФ и ЮАР наращивают усилия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности.

Российская Федерация продолжит выполнять свои экспортные обязательства перед странами Африки. Об этом сообщает министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Продолжим это делать, невзирая на препоны, которые Запад возводит на пути расширения законного сотрудничества России со странами континента», — говорит Лавров.

Также он добавил, что РФ и ЮАР наращивают усилия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, а наша страна, в свою очередь, добросовестно выполняет все свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин собирается ближайшем будущем принять в России делегацию глав африканских государств. На конец июля в Санкт-Петербурге запланирован второй саммит Россия — Африка.

Кроме того, представители РФ и ЮАР выразили готовность продолжать тесную координацию совместной работы на международных площадках, в частности на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин обсудил с президентом ЮАР африканскую инициативу по конфликту на Украине.

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