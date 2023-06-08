Серьезная угроза: в РФ стал развиваться устойчивый к антибиотикам туберкулез

Россия — одна из среди первых в списке в мире по заболеваемости туберкулезом с лекарственной устойчивостью.

За последние годы в России все больше развился устойчивый к антибиотикам туберкулез. Он представляет серьезную опасность для здоровья, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с изданием URA.RU.

Специалист пояснил, что высокая устойчивость означает сокращение альтернативных методов лечения или вовсе их отсутствие. Кроме того, препараты, имеющие сильный эффект, зачастую более токсичны, хуже переносятся организмом и оставляют серьезные последствия. К примеру, для нервной системы или других органов.

«А курсы длительные, многомесячные. Переносимость хуже, значит, еще и при высокой стоимости люди будут бросать эту терапию на середине. А это будет способствовать еще большему развитию этих устойчивых форм», — пояснил Крючков.

Специалист отметил, ситуация с туберкулезом в стране ухудшилась из-за пандемии коронавируса. Тогда все внимание уделялось именно этой болезни, а о туберкулезе многие позабыли. В связи с чем у инфекции появилась возможность дополнительно развиваться без каких-либо барьеров.

«Три года могли дать фору туберкулезу и несколько ускорить заболеваемость в сравнении с предшествующими периодами. Возможно, на какое-то время рост будет выше, чем если пандемии бы не было», — подытожил Крючков.

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