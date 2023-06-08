Объявлен «красный» код: один из мощнейших вулканов начал извергаться на Гавайях
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
Фото, видео: www.globallookpress.com / Liliana Desmither/Usgs; 5-tv.ru
Захватывающие кадры сняли ученые геологической службы США.
На Гавайях начал извергаться один из самых активных вулканов на Земле. Захватывающие кадры сняли ученые геологической службы США — им удалось вплотную подобраться к кратеру и запечатлеть, как вулкан извергает потоки раскаленной лавы.
Но специалисты говорят, что угрозы для населения пока нет. При этом воздушное сообщение на Гавайях все-таки остановлено — объявлен «красный» код авиационной опасности.
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