Фанаты разбили игроку голову пивным стаканом на финале Лиги конференций

В футбольную драму превратился финал Лиги конференций. Из-за неспортивного поведения британских фанатов команды «Вест Хэм» на поле летели многочисленные стаканы из-под пива.

Поначалу игроки итальянской «Фиорентины» даже посмеивались над этим. Один из них, поймав бокал, сделал вид, что из него пьет.

Но вскоре стало не до смеха: очередной стакан разбил голову капитану итальянского клуба. Закиданная посудой команда в итоге проиграла.

А довольные англичане отправились праздновать победу в центр Праги. Впрочем, праздник быстро перерос в дебош — стаканы полетели уже в полицейских. А чиновники от футбола наверняка пожалели, что решили проводить финал еврокубка в мировой столице пивоварения.