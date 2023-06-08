Не смогли договориться: Евросоюз снова испытывает проблемы с принятием решений

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Politico: в ЕС не договорились по новым санкциям против России, вновь обсудят 14 июня

Не смогли договориться: Евросоюз снова испытывает проблемы с принятием решений

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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Теперь послы ждут следующей встречи.

В Евросоюзе так и не смогли договориться о новом пакете санкций против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Послы ЕС теперь обсудят предложение вновь на встрече в следующую среду, 14 июня», — говорится в сообщении.

Также известно о том, Греция и Венгрия выступили против предложения Украины включить в список «спонсоров войны» несколько компаний из этих стран, а вот Франция и Германия беспокоятся, что данные положения об обходе санкции могут значительно навредить дипломатическим связям.

Усиленное санкционное давление на Москву продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. Кроме того, попытки ослабить РФ США и их партнеры предпринимали и задолго до начала боевых действий. По факту многие санкции не только оказываются неэффективными, но и ухудшают уровень жизни простых людей в недружественных Москве государствах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кому станет больно от новых антироссийских санкций США.

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