Не смогли договориться: Евросоюз снова испытывает проблемы с принятием решений

Теперь послы ждут следующей встречи.

В Евросоюзе так и не смогли договориться о новом пакете санкций против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Послы ЕС теперь обсудят предложение вновь на встрече в следующую среду, 14 июня», — говорится в сообщении.

Также известно о том, Греция и Венгрия выступили против предложения Украины включить в список «спонсоров войны» несколько компаний из этих стран, а вот Франция и Германия беспокоятся, что данные положения об обходе санкции могут значительно навредить дипломатическим связям.

Усиленное санкционное давление на Москву продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. Кроме того, попытки ослабить РФ США и их партнеры предпринимали и задолго до начала боевых действий. По факту многие санкции не только оказываются неэффективными, но и ухудшают уровень жизни простых людей в недружественных Москве государствах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кому станет больно от новых антироссийских санкций США.