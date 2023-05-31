«Бьют наотмашь»: кому станет больно от новых антироссийских санкций США

Вашингтон анонсировал пакет мер против Москвы, связанный с «поставками дронов».

Каждый новый пакет антироссийских санкций наотмашь бьет не по России, а по тем странам, которые их вводят. Это уже очевидно всем, однако Запад продолжает вводить санкции, не оставляя надежд навредить Москве. На это в комментарии 5-tv.ru указал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Он отметил, что больше всех от мер против России страдает Евросоюз, на США они отражаются в меньшей степени. Более того, американцам на руку потери европейской экономики, поэтому они каждый раз настойчиво продавливают новые санкции против России.

«Евросоюз для США — экономический и геополитический конкурент. Поэтому, создавая проблемы ему, они помогают себе. Допустим, тот же сжиженный газ американцы продают европейцам по ценам в три-четыре раза выше, чем он продается на территории США. Это делает европейскую экономику менее конкурентоспособной. Продукция ее становится дороже, капитал уходит, в том числе в США. Разоряются предприятия в Европе, а на их место приходят американские производители», — пояснил эксперт.

В свою очередь ЕС в лице его так называемых лидеров проявляет полнейшую бесхребетность на фоне откровенного уничтожения американцами европейской экономики, отметил Дудчак.

Самым ярким примером этого он назвал подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые нанесли серьезный удар по Евросоюзу, но остались без какой-либо реакции с его стороны.

«Жаль, что это никоим образом не стимулирует население европейских стран к действию. По опросам общественного мнения видно, что они хоть и связывают снижение уровня жизни с антироссийскими санкциями, но не выступают против них», — отметил экономист.

Что касается очередных санкций США против России, которые на этот раз будут связаны с «поставками дронов», то Дудчак назвал их смешными и бессмысленными.

«Санкции против запчастей к дронам — это вообще смешно, потому что и Иран, и Россия давно под санкциями. Чем они в этом плане навредят? Кому? Это вопрос гипотетический. Им самое главное — что-то придумать. Вот они и придумали», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Швецию анонсировал новые санкции против России, которые «ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах». Другая часть мер будет направлена на «поддержу правозащитников» и «противодействие российской дезинформации».