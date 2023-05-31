«Бьют наотмашь»: кому станет больно от новых антироссийских санкций США

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 125 0

Экономист Дудчак: от санкций США против России больше всех страдает Евросоюз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly LomokhovOhde/face to face; © РИА Новости / Нина Зотина; AP; Reuters / China Central Television; NYSE / U.S. NETWORK POOL / U.S. BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Вашингтон анонсировал пакет мер против Москвы, связанный с «поставками дронов».

Каждый новый пакет антироссийских санкций наотмашь бьет не по России, а по тем странам, которые их вводят. Это уже очевидно всем, однако Запад продолжает вводить санкции, не оставляя надежд навредить Москве. На это в комментарии 5-tv.ru указал кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Он отметил, что больше всех от мер против России страдает Евросоюз, на США они отражаются в меньшей степени. Более того, американцам на руку потери европейской экономики, поэтому они каждый раз настойчиво продавливают новые санкции против России.

«Евросоюз для США — экономический и геополитический конкурент. Поэтому, создавая проблемы ему, они помогают себе. Допустим, тот же сжиженный газ американцы продают европейцам по ценам в три-четыре раза выше, чем он продается на территории США. Это делает европейскую экономику менее конкурентоспособной. Продукция ее становится дороже, капитал уходит, в том числе в США. Разоряются предприятия в Европе, а на их место приходят американские производители», — пояснил эксперт.

В свою очередь ЕС в лице его так называемых лидеров проявляет полнейшую бесхребетность на фоне откровенного уничтожения американцами европейской экономики, отметил Дудчак.

Самым ярким примером этого он назвал подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые нанесли серьезный удар по Евросоюзу, но остались без какой-либо реакции с его стороны.

«Жаль, что это никоим образом не стимулирует население европейских стран к действию. По опросам общественного мнения видно, что они хоть и связывают снижение уровня жизни с антироссийскими санкциями, но не выступают против них», — отметил экономист.

Что касается очередных санкций США против России, которые на этот раз будут связаны с «поставками дронов», то Дудчак назвал их смешными и бессмысленными.

«Санкции против запчастей к дронам — это вообще смешно, потому что и Иран, и Россия давно под санкциями. Чем они в этом плане навредят? Кому? Это вопрос гипотетический. Им самое главное — что-то придумать. Вот они и придумали», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Швецию анонсировал новые санкции против России, которые «ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах». Другая часть мер будет направлена на «поддержу правозащитников» и «противодействие российской дезинформации».

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.69
0.63 86.51
0.61
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

19:15
«Спектр эмоций»: за что ругают и хвалят новую «Русалочку»
19:02
«Нет риска, нет страха»: почему мужчины предпочитают женщинам порно
18:57
Песков: Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием
18:52
Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами по НАТО в Осло
18:50
От этого устают: почему россияне бросают мегаполисы и переезжают на природу
18:43
«Импланты встали неправильно»: бывшая жена Мамаева рассказала о тяжелой операции

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
С чего все началось: прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских
«Мой сын — абьюзер»: Наталья Подольская о воспитании детей
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023