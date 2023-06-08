В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улицах в купальниках

|
Полина Долгова
Полина Долгова 61 0

Проект вступит в силу с 1 августа.

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улицах в купальниках

Фото: www.globallookpress.com / bare-chested man

Читайте нас в: Дзен Новости

Парламент Абхазии принял постановление, увеличивающее в 20 раз (до шести тысяч рублей) штраф за нахождение в общественных местах в купальных костюмах или в обнаженном виде. Об этом сообщает издание EADaily.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 августа. За появление на улицах, скверах или парках людям с голым торсом или в купальном костюме грозит штраф в размере 100 местных МРОТ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что несмотря на то, что местные жители и туристы существенно пополняют бюджет региона, нельзя забывать о национальном менталитете местных и том, что молодежь воспитывается «в духе апсуара» (неписаный морально-этический национальный кодекс абхазов — Прим. ред.).

Многие приезжие, как отмечается, позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах. А мужчины нередко гуляют по улицам города в шортах с обнаженном торсом.

Такое поведение вызывает возмущение не только среди старшего поколения, но и молодежи. Запрет касается и местных жителей — в республике уже подготавливают информационные стенды, предупреждающие о наказании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция вводит новую политику для российских туристов.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

20:08
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину о результатах боя на запорожском направлении
19:57
Стала больше: Виктория Боня «засветила» новую грудь во время готовки ужина
19:42
Бесплатный сыр — только в мышеловке: почему нельзя доверять «приятным» незнакомцам
19:38
Лихач не вписался в поворот и перевернулся во время погони под Нижним Новгородом
19:23
В Истре простились с героически погибшим под Белгородом участником СВО
19:13
Столтенберг призвал НАТО оказать Украине помощь из-за экологической катастрофы

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
«Пони бегают по кругу»: политолог Гаспарян объяснил неспособность Киева держать слово
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
«Чтобы бабушка и дедушка были спокойны»: какое образование получила Ханна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео