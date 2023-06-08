В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улицах в купальниках

Парламент Абхазии принял постановление, увеличивающее в 20 раз (до шести тысяч рублей) штраф за нахождение в общественных местах в купальных костюмах или в обнаженном виде. Об этом сообщает издание EADaily.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 августа. За появление на улицах, скверах или парках людям с голым торсом или в купальном костюме грозит штраф в размере 100 местных МРОТ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что несмотря на то, что местные жители и туристы существенно пополняют бюджет региона, нельзя забывать о национальном менталитете местных и том, что молодежь воспитывается «в духе апсуара» (неписаный морально-этический национальный кодекс абхазов — Прим. ред.).

Многие приезжие, как отмечается, позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах. А мужчины нередко гуляют по улицам города в шортах с обнаженном торсом.

Такое поведение вызывает возмущение не только среди старшего поколения, но и молодежи. Запрет касается и местных жителей — в республике уже подготавливают информационные стенды, предупреждающие о наказании.

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