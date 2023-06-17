«Настоящих мужиков не хватает!»: Довлатова сыграла пять женщин в одном спектакле

Проблематика маменькиных сынков обыгрывается в спектакле легкой иронией и проявлением комического.

Настоящий бенефис актрисы и радиоведущей Аллы Довлатовой с успехом состоялся в Москве. Во Дворце на Яузе прошел премьерный спектакль «Не понравится — уйду!» режиссера Андрея Максимкова и драматурга Семена Альтова.

Постановка представлена в жанре комедии-гротеск, что позволяет самим артистам не ограничиваться в интерпретации своих собственных персонажей, а затронутая тема «маменькиных сынков» отзовется в душе не одной представительницы прекрасного пола.

«Женщины очень жалуются, что настоящих мужиков не хватает! <…> Это вечная проблема. И она есть и в литературе, и в жизни», — эксклюзивно поделился Андрей Максимков с корреспондентом 5-tv.ru.

Главный герой Вениамин по инициативе своей матери, уже практически как год ушедшей в иной мир, ищет себе жену. Замкнутый и неуверенный, он не привык самостоятельно принимать решения, а единственным его другом является паук Эдичка, с которым он и готов общаться, сидя в каморке, окутанной паутиной. И тут перед ним предстает такая серьезная задача — найти себе спутницу жизни!

«Он не очень этого хочет. Любое тело, как мы знаем из физики, стремится занять максимально устойчивое положение: лечь пластом. Главный герой хочет, чтобы от него отстали. <…> Каждая из женщин, которая попадается на пути Вениамина, моего персонажа, каждая из них хороша. Они замечательные: кто-то готовит, кто-то заботится, кто-то окутывается чарами своими», — убежден исполнитель главной роли Виктор Логинов.

Фразу «Не понравится — уйду!» Вениамин восклицает перед одним из свиданий, полностью разочаровавшись встретить свою вторую половину.

Актриса Ольга Волкова, которая играет сценическую мать Виктора Логинова, признается, что она находит отклик в действиях своего персонажа.

««Я, наверное, тоже перегибаю палку. Потому что я все время, пока не обзвоню всех, как прошел день, не успокоюсь. И очень часто я это правильно делаю. Мама моя тоже так делала. Весь вечер телефон крутится. Потому что мне это важно, хочется пообщаться, это любовь», — объяснила народная артистка России.

Уникальны женские образы в спектакле, ведь кардинально противоположных героинь играет одна актриса. По признанию самого режиссера, не все зрители улавливает эту задумку, ведь актерская платистичность Довлатовой наталкивает некоторых на мысль, что перед ними появляются совершенно разные артистки. Как поделилась Довлатова, каждая из пяти героинь ей близка. Например, с военнослужащей Брониславой, которая отличается жестким характером и буйным нравом, они схожи по духу.

«Она настоящая, душевная. Она такая женщина, которая действительно любит без остатка совершенно. <…> Я тоже люблю офицеров, военных, у меня муж полицейский. Вот я люблю таких мужчин брутальных», — поделилась актриса.

Героиня Довлатовой Изольда вовлечена в искусство и видит себя только на сцене. Все желания девушки настолько возвышены, что не позволяют ей видеть красоту в простом, а бешеный темперамент непокорной Изольды сможет обуздать не каждый мужчина.

«Она тоже мне близка, потому что она такая артистичная, она такая женственная», — объяснила актриса.

Прообразом медсестры Фриды является известная российская телеведущая Елена Малышева, и прототип, по словам режиссера, был выбран неспроста.

«Многие медики сегодня мечтают быть похожими на Елену Малышеву, и наша героиня тоже чем-то напоминает ее», — объяснил Андрей Максимков.

«Кто не встречал врачей, которые лечат всех вокруг? Особенно своих близких», — смеется Довлатова.

А бизнесвумен Стелла откликнется в сердцах многих современных женщин, которые настолько заняты своей карьерой, что времени на женское счастье просто-напросто не остается.

«У нее тоже есть эта женская неустроенность, ведь это очень актуально на сегодняшний день. <…> С этой точки зрения она мне очень близка, потому что мы часто видим красивую женщину или девушку, успешную, прекрасную, что складывается ощущение, что все штабелями падают, а потом узнаешь, что она одна. Как такое может быть? У людей это не укладывается в голове. <…> Когда все расписано по минутам, когда вся жизнь расписана, когда куда-то ты бежишь, гонишься, а потом в какой-то момент понимаешь, что жизнь проходит мимо», — делится Довлатова.

Пьеса, пронизанная ироничными мелочами, не оставляет публику равнодушной. Например, приход матери с того света сопровождается звуком сирены, а в рай неприкаянная душа уходит через рамку металлоискателя. Постановка позволяет хотя бы на пару часов уйти от бытовых проблем и погрузиться в мир сказки, создатели которой хотят подарить своему зрителю легкость и хорошее настроение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля «Авлабар, или Новая Ханума».