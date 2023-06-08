Владимир Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
Глава региона отчитался о тех сферах, в которых за последние годы добились заметного успеха.
Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Развитие Орловской области сегодня Владимир Путин обсудил с губернатором Андреем Клычковым.
Глава региона отчитался о тех сферах, в которых за последние годы добились заметного успеха, а это например ключевая для орловщины отрасль сельского хозяйства.
Но у президента возникли и вопросы. Это - медицина. Владимир Путин обратил внимание, что в регионе нужно капитально ремонтировать больницы и поликлиники.
Ещё одной темой стала спецоперация. Орловская область регулярно отправляет помощь и мирным жителям, и военнослужащим. А теперь на передовую отвезут ещё и нарисованные детьми для бойцов открытки вместе с автографом Владимира Путина.
Также президент поддержал намерение Андрея Клычкова избираться на новый губернаторский срок.
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