Владимир Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым

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Глава региона отчитался о тех сферах, в которых за последние годы добились заметного успеха.

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Развитие Орловской области сегодня Владимир Путин обсудил с губернатором Андреем Клычковым.

Глава региона отчитался о тех сферах, в которых за последние годы добились заметного успеха, а это например ключевая для орловщины отрасль сельского хозяйства.

Но у президента возникли и вопросы. Это - медицина. Владимир Путин обратил внимание, что в регионе нужно капитально ремонтировать больницы и поликлиники.

Ещё одной темой стала спецоперация. Орловская область регулярно отправляет помощь и мирным жителям, и военнослужащим. А теперь на передовую отвезут ещё и нарисованные детьми для бойцов открытки вместе с автографом Владимира Путина.

Также президент поддержал намерение Андрея Клычкова избираться на новый губернаторский срок.

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