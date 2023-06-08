Встреча глав правительств СНГ и ЕАЭС. Главное
В Сочи прошло заседание глав правительств СНГ и ЕАЭС
Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
По итогам политики подписали несколько важнейших документов.
В Сочи 8 июня встретились главы правительств Евразийского экономического союза и СНГ. По итогам они подписали несколько важных документов, в том числе соглашение о свободной торговле. Об атмосфере переговоров — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.
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