Путин отметил эффективность системы выявления талантов у молодежи

Владимир Путин сегодня объяснил, почему российские школьники регулярно побеждают на зарубежных олимпиадах.

Это происходит, в том числе благодаря созданной у нас системе по выявлению и развитию талантов у детей и молодежи. И Россия не против делиться опытом, но только на основе взаимоуважения. Об этом президент заявил в своем обращении к участникам первого международного форума министров образования — он открылся в Казани.

«Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны. Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен. При этом считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания. Напротив, поддерживаем права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности», — подчеркнул российский лидер.