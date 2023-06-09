«Орудие против мужика»: Ксения Бородина о мести экс-мужьям с помощью детей

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Аделина Ким
Аделина Ким 278 0

Ксения Бородина посоветовала женщинам не мстить экс-мужьям при помощи детей

«Орудие против мужика»: Ксения Бородина о мести экс-мужьям с помощью детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Она считает, что мужчину нужно лишать родительских прав только если он абсолютно не участвует в жизни чада или потенциально опасен для ребенка.

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина призвала женщин не использовать детей для манипуляции бывших мужей. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым она разрешает дочери проводить время с отцом, когда та сама этого хочет. В своих социальных сетях звезда посоветовала женщинам вести себя так же.

Сейчас Бородина воспитывает двух дочерей от разных мужчин. Она и сама сталкивалась с тем, что иногда нестабильно получает помощь от отцов девочек, поэтому решила рассказать, как правильно действовать в таких ситуациях. Знаменитость уверена, что ограничивать времяпрепровождение детей и отцов можно только в случае, если бывший мужчина алкоголик или наркоман. Тогда общение с ним может негативно сказаться ребенке.

«Сразу скажу: я против! Так делать категорически нельзя. Таким образом женщины выясняют отношения с мужчинами, приплетая детей и делая их орудием против мужика. Но это бьет очень сильно лишь по ребенку», — заявила телеведущая.

Ксения добавила, что бывают такие мужчины, которые стараются отомстить своей бывшей, наказывая тем самым самих детей: они перестают заботиться и содержать общего ребенка. Нередко случается и так, что отцы могут опекать малыша для того, чтобы его мать не смогла устроить свою личную жизнь и заняться собой.

Однако телеведущая категорически против манипуляций с помощью детей. Мужчину нужно лишать родительских прав и ограничивать его общение с чадом, если он абсолютно не принимает и не хочет принимать участия в их воспитании.

«Я вас как женщина хорошо понимаю, это правда тяжело порой все тащить на себе, когда отец не участвует в жизни ребенка финансово… Это отвратительно. Низко для мужика! Но! Потом в кабинете психолога она (дочь) и не вспомнит об этих деньгах! Она будет помнить, что тепла отца не было», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина рассекретила новый роман.

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