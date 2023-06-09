Минкультуры РФ разработало для детей из Донбасса программу, которая позволит десяти тысячам ребят посетить крупные российские города.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что новые регионы России будут подключены к всероссийской программе «Пушкинская карта» в следующем году. О таких планах рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

«До конца 2023 года Пушкинская карта в новых регионах по понятным причинам работать не может, но мы надеемся начать со следующего года», — сообщила глава Минкультуры в интервью «Известиям».

Ольга Любимова добавила, что в текущем году десять тысяч детей из новых регионов смогут съездить в крупные российские города в рамках специальной программы. Она позволит ребятам познакомиться со страной.

«Они ведь порой не были даже в соседних городах. И поэтому очень важно привезти их в Москву, Петербург, Тулу, Калугу. Будет и космическая тематика, и театральная, и кино — у ребят появится возможность выбрать любое из этих направлений. Это новая работа для нас, и со временем мы будем привлекать к ней дополнительные регионы», — заверила министр.

Новыми регионами России называют Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Они вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных референдумов. «За» проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% жителей каждого региона соответственно. Западные страны отказались признавать результаты голосования. Поддерживаемый ими киевский режим продолжает обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Любимова заявила о провале попыток Запада «отменить» русскую культуру.