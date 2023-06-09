Любимова заявила, что Западу не удалось «отменить» русскую культуру

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По словам министра культуры, это касается как бессмертной русской классики, так и совершенно новых произведений.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Отменить российскую культуру все-таки не получилось. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявила министр культуры Ольга Любимова. Причем, по ее словам, это касается как бессмертной русской классики, так и совершенно новых произведений.

«Говорить, что что-то резко меняется лучшую сторону, я бы не стала. Как звучали со стороны различного рода зарубежных общественных, культурных и политических деятелей громкие и иногда дикие заявления, так это и происходит. Другое дело, что теперь мы по-другому к ним относимся, менее болезненно принимаем к сердцу. С другой стороны, если мы посмотрим на афишу „La Scala“ этого года, становится понятно: никто русскую культуру в Италии, не отменял», — подчеркнула министр.

По ее словам, на всех крупных рынках аудиовизуального контента российские сериалы, кино и анимация так или иначе присутствуют.

«И если в Гонконге это полный фурор, то в Каннах проделывается огромный путь, и российские продюсеры туда все равно попадают. И каннские таблоиды раздраженно пишут, что «эти русские опять на каннской лестнице», — рассказала Любимова.

Об уехавших артистах и тех, кто остался, о будущем российского кино и многом другом можно прочитать в полной версии интервью Ольги Любимовой.

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