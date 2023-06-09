Доверилась и лишилась жилья: пенсионерка перевела мошенникам девять миллионов

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 30 0

Пенсионерка доверилась мошенникам и перевела на неизвестный счет девять миллионов рублей

Доверилась и лишилась жилья: пенсионерка перевела мошенникам девять миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Из-за возраста пожилая женщина не запомнила лицо мошенницы.

В Санкт-Петербурге мошенники ввели в заблуждение 74-летнюю женщину и убедили ее продать квартиру. Ни о чем не подозревающая пенсионерка, перевела девять миллионов рублей на неизвестный банковский счет. Об этом 5- tv.ru сообщил источник.

В период с апреля по июнь неизвестные, которые представились сотрудниками банка сообщили, что в отношении ее жилища производятся мошеннические действия.

После этого в ее квартиру постучалась женщина, которая представилась Галиной и убедила пенсионерку продать ей ее квартиру за шесть миллионов рублей. Не задумываясь, бабушка перевела деньги на неизвестный счет.

Общий материальный ущерб составил девять миллионов рублей.

Женщина не смогла запомнить приметы мошенницы из-за возраста. Сейчас полиция занимается выяснением деталей произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сиделка без гражданства РФ сняла с банковского счета пенсионера почти миллион рублей.

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