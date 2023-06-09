Поздно заметил: иномарка сбила двух женщин в Волгограде

Водитель кроссовера поздно заметил, что маршрутка перед ним начала тормозить.

В Волгограде иномарка сбила двух человек на автобусной остановке. Водитель кроссовера поздно заметил, что маршрутка перед ним начала тормозить.

Чтобы избежать столкновения, он вывернул руль и вылетел на тротуар, где в этот момент стояли люди. Под колесами машины оказались две женщины. Их позже отправили в больницу — там выяснилось, что им повезло и они отделались легкими травмами.