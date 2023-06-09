Жителя Омской области задержали за шпионаж и передачу данных немецкой разведке

|
Рита Миронова
Рита Миронова 52 0

Россиянин сам вышел на контакт с представителями Германии, обещая делиться с ними полезной информацией в обмен на немецкое гражданство.

Фото, видео: ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Омской области бывший сотрудник оборонно-промышленного комплекса занимался шпионажем и передавал данные разведке Германии. По информации пресс-службы ФСБ, мужчину задержали и нашли у него доказательства преступной деятельности.

Известно, что россиянин сам связался с иностранной разведкой. Мотивом было желание получить немецкое гражданство. В обмен на это мужчина пообещал передавать все данные в военной области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России», — говорится в сообщении ФСБ.

Информацию, которую злоумышленник передавал немецкой разведке, он получил еще во время работы в оборонно-промышленном комплексе. Теперь ему грозит наказание за госизмену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Приморья арестовали по делу о шпионаже в пользу военной разведки Украины. 

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

12:56
Тело погибшей женщины обнаружили в зоне затопления под Херсоном
12:56
Мишустин: уровень продовольственной безопасности РФ один из самых надежных в мире
12:44
Минобороны опубликовано кадры работы вертолетов Ка-52 по уничтожению техники ВСУ
12:44
Мать мужчины, съеденного акулой в Хургаде, увезли на скорой
12:39
Гусев: в момент попадания БПЛА в дом Воронежа в помещении никого не было
12:30
Жителя Омской области задержали за шпионаж и передачу данных немецкой разведке

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе
Пострадавший в драке с участием Понасенкова* впал в кому
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео