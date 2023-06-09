Жителя Омской области задержали за шпионаж и передачу данных немецкой разведке

В Омской области бывший сотрудник оборонно-промышленного комплекса занимался шпионажем и передавал данные разведке Германии. По информации пресс-службы ФСБ, мужчину задержали и нашли у него доказательства преступной деятельности.

Известно, что россиянин сам связался с иностранной разведкой. Мотивом было желание получить немецкое гражданство. В обмен на это мужчина пообещал передавать все данные в военной области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России», — говорится в сообщении ФСБ.

Информацию, которую злоумышленник передавал немецкой разведке, он получил еще во время работы в оборонно-промышленном комплексе. Теперь ему грозит наказание за госизмену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Приморья арестовали по делу о шпионаже в пользу военной разведки Украины.