Хуснуллин: запасов воды в Крыму хватит на 500 дней

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Подрыв Каховской ГЭС со стороны украинских террористов повлек неприятные последствия. Но как это отразится на обстановке в курортном регионе?

Хуснуллин: запасов воды в Крыму хватит на 500 дней

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Запасов воды в Крыму хватит на 500 дней с учетом обстановки после подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма. <…> В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены», — подчеркнул политик.

Известно, что в настоящий момент водохранилища Крыма заполнены питьевой водой на 80%. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, этого вполне достаточно для нормального существования.

Также, по оценке Аксенова, угрозы подтопления крымских земель в результате подрыва ГЭС не существует.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков оценил работу региональных властей в ситуации с Каховской ГЭС.

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