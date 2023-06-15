«Хотелось ничего не делать»: брат певца IVAN отправил его в музыкальную школу

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 585 0

IVAN пошел в музыкальную школу по инициативе старшего брата

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Артист вырос в музыкальной семье, поэтому с самого детства его тянуло в творческую среду.

Певец и музыкант IVAN (настоящее имя Александр Иванов. — Прим.ред.) пошел в музыкальную школу по инициативе старшего брата. О своем детстве артист рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Музыкант вырос в белорусском городе Гомель, о котором вспоминает с трепетом.

«У меня счастливое детство, счастливая школа. <…> Беззаботное детство, прекрасное и солнечное. На реке Сож стоит город. Купались, плавали, пели песни», — делится IVAN.

Певец родился в музыкальной семье, поэтому с самого детства у него было желание пойти по стопам родных, тем не менее, в музыкальную школу его отправил старший брат, который сам является гитаристом.

«В силу возраста я об этом даже и не думал. Мне хотелось гулять, ничего не делать, а тут эти уроки еще. <…> Старший брат говорит: «Малой, а что ты? Если тянет, то давайте его отправим в музыкальную школу», — вспоминает IVAN.

В итоге певец окончил учебное заведение по классу гитары.

«Почти с отличием. И в хоре пел, и выступал, и на конкурсы ездил, что я там только не делал!» — отметил IVAN.

Певец получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. IVAN покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошел концерт певца IVAN.

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