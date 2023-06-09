СК возбудил уголовное дело после падения беспилотника в Воронеже

Уголовное дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по сговору, возбуждено после падения беспилотника на жилой дом в Воронеже. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве уточнили, что дрон упал в районе 10:00 в пятницу, 9 июня.

«Лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины, совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата, снабженного взрывным устройством, на территорию города Воронежа», — говорится в сообщении.

В результате повреждения получили конструкции здания и кровля. Среди пострадавших числятся не менее трех человек.

«В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России», — добавили в ведомстве.

Утром в пятницу, 9 июня, стало известно, что беспилотник упал в центре Воронежа. Он врезался в жилой дом, расположенный на улице Белинского. На место происшествия сразу выехали все необходимые службы.

Губернатор региона Александр Гусев пообещал оказать бытовую помощь пострадавшим в результате случившегося.

Ранее 5-tv.ru показывал момент столкновения беспилотника с жилым домом в Воронеже.