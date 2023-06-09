Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 2 559 0

По его словам, на место случившегося выехали спецслужбы.

Губернатор Воронежской области сообщил о падении БПЛА в городе

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

Читайте нас в: Дзен Новости

Беспилотник, по предварительным данным, упал в центре Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — написал он.

Telegram / vrn01

Прежде в социальных сетях появились кадры дома, куда, предварительно, упал дрон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два села Краснояружского района Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. В первом в результате атаки пострадал один человек.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
82.09
0.63 88.04
0.87
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня

Последние новости

11:26
«Господин президент»: Байден повысил в должности британского премьера
11:16
Жителям пострадавшего от падения БПЛА дома в Воронеже окажут помощь
11:14
«Алые паруса»: История кораблей с 1968 года до наших дней
11:08
Провал радикалов: ВС РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ
11:01
Турция станет дороже для российских туристов: в чем причина?
10:58
Губернатор Воронежской области прибыл на место падения БПЛА

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
Российская мощь: вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет за один вылет
Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео