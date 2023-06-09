Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота Украине

Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине

Фото: © РИА Новости / В. Бабайлов

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Судебный процесс в Амстердаме длился долгие годы.

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине. Об этом говорится в постановлении.

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов», — говорится в официальном заявлении.

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Нидерланды еще в 2014 году. После того как Крым вошел в состав России, встал вопрос о принадлежности коллекции. Судебный процесс в Амстердаме длился долгие годы, но в итоге суд занял сторону Украины.

Власти республики и администрация музея, в котором хранилась коллекция, возмутились решением инстанции. Российская сторона намерена обжаловать вердикт. В Минкультуры России подчеркнули, что музейные экспонаты неделимы и неотчуждаемы — и решение суда нарушает общеизвестное профессиональное правило.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд Нидерландов дал Крыму неделю на апелляцию по скифскому золоту.

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