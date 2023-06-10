Подводное омоложение: можно ли остановить старение на дне океана

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 24 0

Геронтолог Хавинсон: помолодеть на дне океана вряд ли возможно

Фото, видео: Reuters / FRAZIER NIVENS/FLORIDA KEYS NEWS; личный архив Владимира Хавинсона;5-tv.ru

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Дайвер «помолодел» на десять лет, проведя 93 дня на дне. Есть ли этому научное объяснение?

Профессор университета Южной Флориды Джозеф Дитури провел в качестве эксперимента в специально оборудованной капсуле на дне океана 93 дня — за это время его тело якобы помолодело на десять лет. Геронтолог Владимир Хавинсон рассказал 5-tv.ru, возможно ли это.

«Можно говорить серьезно, если это будет опубликовано в научном журнале с фактами», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, за три месяца омоложение в принципе практически невозможно. Но эксперимент — интересный и требует более масштабного изучения, добавил он. По одному случаю говорить о рекомендациях для всех людей нельзя.

«Стоит уделить внимание и провести эксперимент хотя бы человек из десяти, тогда будет статистика. По одному человеку статистики не бывает», — отметил Хавинсон.

Показатели, о которых писал Дитури, могли измениться не только по причине подводного давления, допустил специалист. Они могут улучшиться у одного человека, но это недостаточно большая выборка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые научились программировать сны.

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