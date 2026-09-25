Комета из чужой системы: может ли 3I/ATLAS рассказать о жизни за пределами Земли

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Насколько уникальна наша планета?

Может ли 3I/ATLAS рассказать о жизни за пределами Земли

Фото: www.globallookpress.com/NASA/ESA

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Live Science: Комета 3I/ATLAS дала новые данные о зарождении жизни

Комета 3I/ATLAS стала объектом пристального внимания ученых после того, как была признана одним из редких межзвездных тел, посетивших Солнечную систему. Исследователи отмечают, что пока не нашли никаких доказательств ее связи с инопланетной жизнью. Об этом сообщило Live Science.

Главная ценность объекта заключается в другом: он позволяет изучить материал, прибывший из-за пределов Солнечной системы. По мнению специалистов, состав таких тел может рассказать о распространенности молекул, которые считаются предшественниками биологических процессов.

3I/ATLAS — лишь третий подтвержденный межзвездный объект, обнаруженный учеными. Каждый подобный случай дает возможность исследовать вещества из других областей Млечного Пути и сравнивать их с материалами, которые сформировали Землю и другие планеты.

Ученые считают, что наличие органических соединений в разных звездных системах может указывать на то, что химические условия для возникновения жизни встречаются во Вселенной гораздо чаще, чем предполагалось ранее.

При этом исследователи подчеркивают: обнаружение подобных молекул не означает существование живых организмов за пределами Земли.

Однако изучение 3I/ATLAS может помочь ответить на один из главных вопросов науки — насколько уникальна наша планета и насколько распространены условия, способные привести к появлению жизни.

Наблюдения за кометой продолжаются. Ученые считают, что дальнейшее изучение объекта может открыть новые сведения о происхождении космических веществ и истории формирования планетных систем.

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