Путин начал переговоры с премьером Армении Пашиняном

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 40 0

Встреча проходит в Сочи.

Путин начал переговоры с премьером Армении Пашиняном

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры после общей встречи со странами СНГ и ЕАЭС в Сочи.

До этого Путин также провел неформальную беседу в президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он предложил ему, помимо экономических тем, обсудить вопросы безопасности. Путин отметил, что в этой сфере есть что обсудить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал наращивать промышленную кооперацию и создавать новые совместные производства на просторах стран СНГ.

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