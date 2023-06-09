Путин начал переговоры с премьером Армении Пашиняном
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Встреча проходит в Сочи.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры после общей встречи со странами СНГ и ЕАЭС в Сочи.
До этого Путин также провел неформальную беседу в президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он предложил ему, помимо экономических тем, обсудить вопросы безопасности. Путин отметил, что в этой сфере есть что обсудить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал наращивать промышленную кооперацию и создавать новые совместные производства на просторах стран СНГ.
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